Italia poliziotto arrestato! Cosa ha fatto davanti al giudice

Un poliziotto è stato arrestato e si è presentato davanti al giudice, dove ha scelto di non rispondere alle domande. Si tratta di un vice ispettore della Polizia di Stato coinvolto in un’indagine su un presunto sistema di corruzione collegato alle white list antimafia. L’arresto fa parte di un’operazione in corso, e il funzionario ha deciso di non fornire dichiarazioni durante l’udienza.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il vice ispettore della Polizia di Stato Andrea Garofalo, arrestato nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di corruzione legato alle white list antimafia. L’uomo, 56 anni, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari dopo il fermo eseguito dalla Squadra Mobile su coordinamento della Procura di Napoli Nord. Insieme a lui è stato arrestato anche un commercialista, ritenuto coinvolto nello stesso giro. Secondo quanto emerso, Garofalo avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione degli accertamenti antimafia, sfruttando la sua posizione per ottenere denaro da imprenditori interessati all’inserimento o alla permanenza nelle cosiddette white list della Prefettura, elenchi che certificano l’assenza di infiltrazioni criminali nelle aziende.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, poliziotto arrestato! Cosa ha fatto davanti al giudice Carmelo Cinturrino, tutte le bugie del poliziotto arrestato: «La vittima non aveva un'arma» Il poliziotto Cinturrino davanti al giudice: “Mai usato violenza. Dispiaciuto per me e per Mansouri”Nella seconda giornata di incidente probatorio, l'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario, rilascia... Leggi anche: Da Corvetto al bosco di Rogoredo, cosa ha fatto il poliziotto prima di sparare al 28enne: la ricostruzione