Da Corvetto al bosco di Rogoredo cosa ha fatto il poliziotto prima di sparare al 28enne | la ricostruzione

La polizia ha ricostruito i movimenti di un agente prima della sparatoria che ha ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo. Secondo il verbale dell’interrogatorio, il poliziotto è partito da Corvetto e si è spostato nel bosco di Rogoredo, dove si sono verificati gli spari. La ricostruzione mostra chiaramente cosa è successo prima che il colpo partisse.

Fanpage.it ha visionato il verbale dell'interrogatorio del poliziotto, ricostruendo i suoi spostamenti e la dinamica della sparatoria che ha portato alla morte di un 28enne a Rogoredo.

