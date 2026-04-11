Il poliziotto Cinturrino davanti al giudice | Mai usato violenza Dispiaciuto per me e per Mansouri

Durante la seconda giornata di incidente probatorio, l’assistente capo di Polizia ha dichiarato di non aver mai usato violenza contro nessuno e si è detto dispiaciuto per sé stesso e per la persona coinvolta nell’incidente. Il poliziotto si è presentato davanti al giudice per rispondere alle domande e ha rilasciato dichiarazioni spontanee riguardo alle accuse di omicidio volontario a suo carico.