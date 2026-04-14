Italia-Israele si rompe il patto militare ventennale | Meloni sospende il memorandum di difesa svolta tardiva ma necessaria

Il governo italiano ha deciso di sospendere il memorandum di difesa con Israele, interrompendo un accordo che durava da vent'anni. La decisione arriva dopo una serie di provocazioni da parte delle forze armate israeliane, che hanno portato a tensioni crescenti tra i due paesi. La sospensione rappresenta una svolta nelle relazioni militari italiane, anche se la decisione è stata annunciata con un certo ritardo rispetto agli eventi recenti.

La decisione di Meloni non cade nel vuoto. Cade su un cumulo di provocazioni che l'esercito israeliano ha accumulato contro i militari italiani dell'UNIFIL (la forza di interposizione ONU dispiegata al confine tra Israele e Libano) in mesi di escalation sistematica e documentata "In considera.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele, si rompe il patto militare ventennale: Meloni sospende il memorandum di difesa, svolta tardiva, ma necessaria Leggi anche: Meloni sospende il memorandum di Difesa con Israele. I motivi della scelta Difesa Italia-Israele: il patto militare si rinnova fino al 2031Il rinnovo automatico del protocollo sulla Difesa tra Italia e Israele entrerà in vigore domani, 13 aprile, estendendo la cooperazione militare fino...