Domani entrerà in vigore il rinnovo automatico del protocollo di difesa tra Italia e Israele, che prolunga la collaborazione militare fino al 2031. La decisione riguarda l’accordo già in vigore tra i due Paesi e rappresenta una conferma dell’impegno reciproco nel settore della difesa. La proroga si applica senza bisogno di ulteriori accordi formali e resta valida fino alla scadenza prevista.

Il rinnovo automatico del protocollo sulla Difesa tra Italia e Israele entrerà in vigore domani, 13 aprile, estendendo la cooperazione militare fino al 2031. La decisione del governo di non recidere i legami con Tel Aviv arriva dopo le forti sollecitazioni delle opposizioni e di diversi esperti del settore giuridico, che avevano chiesto una sospensione dell’accordo a causa degli scontri a Gaza e delle recenti tensioni con l’Iran. La continuità diplomatica e il meccanismo del memorandum. L’accordo in questione, che ha radici profonde nel della sicurezza internazionale italiana, risale al 2003 ed è stato ufficialmente ratificato dal Parlamento nel 2005.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa Italia-Israele: il patto militare si rinnova fino al 2031

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