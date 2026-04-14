Il governo iraniano ha recentemente espresso un riconoscimento pubblico alla politica estera italiana, evidenziando un cambiamento rispetto alle relazioni precedenti. Questa presa di posizione ha sorpreso l’osservatore internazionale, considerando il passato conflittuale tra i due paesi. La svolta ha portato a un nuovo atteggiamento di cordialità e apprezzamento pubblico, segnando un ribaltamento rispetto alle dinamiche diplomatiche precedenti.

Teheran ha rivolto un inaspettato e caloroso riconoscimento alla politica estera di Roma, trasformando l’Italia da ex avversario a modello di condotta internazionale. Il cambio di rotta è avvenuto dopo che il governo italiano ha deciso di non procedere con il rinnovo automatico dell’accordo di cooperazione con Israele, una mossa che ha scosso gli equilibri diplomatici e attirato l’attenzione dell’establishment iraniano. Un ribaltamento diplomatico tra Teheran e Roma. Quello che fino a poco tempo fa veniva percepito come un fronte comune sotto la spinta del legame con Donald Trump, si è improvvisamente frammentato. La decisione di Giorgia Meloni di bloccare il memorandum con il regime di Benjamin Netanyahu ha innescato una reazione mediatica senza precedenti da parte della Islamica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia e Iran: il ribaltamento diplomatico che stupisce il mondo

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