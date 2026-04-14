Israele prosegue bombardamenti in Libano nonostante i colloqui a Washington
Nonostante i colloqui tra Libano e Israele si svolgano a Washington, l’esercito israeliano continua a condurre bombardamenti nella regione meridionale del Libano. Le operazioni militari si sono svolte nel settore dei Cedri, senza interruzioni rispetto alle trattative in corso. La situazione resta tesa, con la violenza che persiste nonostante gli incontri diplomatici.
Malgrado a Washington sia il giorno dei colloqui tra Libano e Israele proseguono i bombardamenti israeliani nel sud del Paese dei cedri. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
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