Il governo israeliano ha condotto recenti operazioni militari nel sud del Libano, causando tensioni nella regione. Il ministro degli Esteri italiano si trova a Beirut, dove ha condannato pubblicamente i raid che hanno colpito aree abitate, descrivendoli come inaccettabili. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità libanesi chiedono un intervento internazionale per evitare ulteriori escalation.

Gli attacchi di Israele "contro la popolazione civile" in Libano sono "inaccettabili". Non è piaciuto al governo di Benyamin Netanyahu il post su X con cui Antonio Tajani, in visita a Beirut, ha condannato i raid dell’Idf che dal 2 marzo scorso hanno causato oltre 2000 morti e 6700 feriti nel Paese dei Cedri. Tanto che l’ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, è stato convocato per protesta dal Ministero degli Esteri di Gerusalemme. Nello stesso tweet, corredato di foto accanto al presidente libanese Joseph Aoun, Tajani ha espresso "la solidarietà dell’Italia" al "Paese fratello che abbiamo nel cuore" e spiegato il senso della sua missione: "Incoraggiare il dialogo con Israele sulla base di un necessario e duraturo cessate il fuoco ", offrendo anche di ospitare futuri negoziati di pace.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele avanza in Libano. Tajani in visita a Beirut: "Raid inaccettabili"

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