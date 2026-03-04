Il sindaco di Nahariya ha annunciato che l’esercito israeliano si sta muovendo verso il Libano e che arriverà a Beirut in treno. Ha dichiarato di essere orgoglioso delle forze militari israeliane, ritenendole le più potenti al mondo. La notizia arriva mentre le forze israeliane proseguono le operazioni nella regione, con dettagli sui movimenti militari ancora da confermare ufficialmente.

Prova di forse Il sogno dei sostenitori della guerra. Dopo i droni lanciati da Hezbollah, le truppe israeliane svuotano 50 villaggi. Raid sulla capitale libanese e invasione del sud. Hezbollah risponde e colpisce la Galilea. Prova di forse Il sogno dei sostenitori della guerra. Dopo i droni lanciati da Hezbollah, le truppe israeliane svuotano 50 villaggi. Raid sulla capitale libanese e invasione del sud. Hezbollah risponde e colpisce la Galilea. Abbiamo l’esercito più forte al mondo, ne sono orgoglioso. Arriveremo a Beirut in treno», prevede con ottimismo Ruben Marli, sindaco di Nahariya, a pochi chilometri dal confine con il Libano, sulla linea di scontro tra Israele e Hezbollah per tutto il 2024 fino al cessate il fuoco di novembre. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele avanza in Libano. «Andremo in treno a Beirut»

Israele attacca il Libano: gli edifici danneggiati a BeirutAlmeno 31 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sul Libano, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute del Paese.

Israele attacca Beirut e il resto del Libano: migliaia di sfollati e almeno trentuno mortiSiamo ufficialmente entrati nel terzo giorno della guerra portata avanti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e, per la prima volta, i militari...

Approfondimenti e contenuti su Israele avanza

Temi più discussi: Israele avanza in Libano, la Francia amplia l'arsenale nucleare e altre notizie interessanti; Libano: l’Idf avanza nella parte meridionale del Paese; L’incubo della guerra cieca; Medio Oriente, l’incendio si allarga: ambasciata Usa colpita a Riad, Israele entra in Libano.

Una zona cuscinetto in Libano. Israele entra con i soldati per sradicare Hezbollah dal confineNetanyahu vede nel nuovo conflitto di Israele contro Hezbollah una potenziale guerra della resurrezione, l'offensiva contro i miliziani libanesi gode ... huffingtonpost.it

Israele invade via terra il Libano meridionale: evacuazioni in 89 località e 30mila sfollatiL’Israel Defense Forces è entrato via terra nel Libano meridionale conquistando diversi punti nelle aree di confine, nell’ambito del piano per rafforzare la difesa del fronte. globalist.it

Il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato di aver schierato le truppe più in profondità nel Libano meridionale, oltre i cinque avamposti attualmente occupati da Israele, "come parte di una posizione di difesa avanzata rafforzata" con un altro fronte che - facebook.com facebook

Per @LaStampa di oggi Cisgiordania avanza l’occupazione con la complicità americana - La Stampa x.com