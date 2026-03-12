Nel pomeriggio di giovedì, a Beirut si sono verificati esplosioni e una colonna di fumo nel cielo, causate dai recenti raid di Israele. Un edificio nel centro della capitale, situato vicino all’ufficio del primo ministro, al palazzo delle Nazioni Unite e alle ambasciate straniere, è stato colpito. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella zona.

Esplosioni e fumo nel cielo di Beirut, in Libano, giovedì pomeriggio, per nuovi raid di Israele. Colpito anche un edificio nel centro della capitale libanese, vicino all’ufficio del primo ministro, al palazzo delle Nazioni Unite e alle ambasciate straniere. L’attacco è avvenuto poco dopo che il portavoce di lingua araba dell’esercito israeliano aveva lanciato un avvertimento agli abitanti affinché evacuassero l’area nel raggio di 300 metri dall’edificio, affermando che si trovava vicino a una struttura di Hezbollah contro la quale l’esercito avrebbe presto “agito”. Si tratta del primo attacco nel centro di Beirut dell’attuale conflitto accompagnato da un avvertimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, esplosioni e fumo a Beirut per i nuovi raid di Israele

Articoli correlati

Libano, Israele bombarda Beirut: alte colonne di fumo sulla città(LaPresse) Il rumore delle esplosioni ha risuonato su Beirut tra la notte di venerdì e le prime ore di sabato, mentre l’esercito israeliano ha...

Leggi anche: Israele bombarda il Libano, nuovi raid su Beirut: «72 morti e 83mila sfollati dall’inizio degli scontri con Hezbollah» – Il video

Libano, massiccia esplosione dopo attacco di Israele: «Colpite infrastrutture di Hezbollah»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Libano esplosioni e fumo a Beirut per i...

Temi più discussi: Esplosioni in Libano, una nuvola di fumo avvolge Beirut; LIbano, esplosioni e colonne di fumo a Beirut; Libano, nuovo raid israeliano su Beirut: esplosioni e incendi nella notte; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti.

Beirut, esplosione e fumo dopo raid israelianoDenso fumo si è alzato nei sobborghi meridionali di Beirut dopo un raid israeliano. L’attacco arriva mentre il conflitto regionale legato alla guerra tra Israele e Iran si estende anche al Libano. I ... tg24.sky.it

L’Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti, nuovo attacco sul centro ...L'Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti ... blitzquotidiano.it

Libano, 11 morti in attacchi a sud e sul lungomare di Beirut - VIDEO - facebook.com facebook

In #Libano, oltre 500.000 persone sono state costrette a fuggire da #Beirut dopo gli ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane. Questa è una crisi umanitaria che continua a crescere. Noi siamo al loro fianco per sostenerli in questa terribile crisi. x.com