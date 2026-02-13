Gravi violazioni sulla sicurezza in un centro scommesse di Montesilvano | attività sospesa e multe per oltre 5mila euro

Gravi violazioni sulla sicurezza in un centro scommesse di Montesilvano hanno portato alla sospensione immediata dell’attività e a multe superiori ai 5.000 euro. I carabinieri, durante controlli mirati contro il gioco d’azzardo patologico, hanno riscontrato irregolarità in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica. Il titolare dell’esercizio è stato deferito all’autorità giudiziaria, mentre le forze dell’ordine hanno bloccato l’attività per evitare rischi ai clienti. Una verifica che ha evidenziato carenze strutturali e mancato rispetto delle norme di sicurezza, motivo per cui l’intervento si è reso immed

Nessuna formazione del personale, nessun medico e nessun responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Queste le gravi omissioni che sarebbero state riscontrate dai carabinieri e i militari del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro). Deferito all'autorità giudiziaria il titolare Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica. Per questo il titolare di un centro scommesse di Montesilvano è stato deferito all'autorità giudiziaria e la sua attività sospesa dai carabinieri, impegnati nei controlli per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, insieme ai militari del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro).