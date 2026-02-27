Controlli nelle carrozzerie del novarese | oltre 40mila euro di multe a due attività

I carabinieri del comando provinciale di Novara, insieme ai forestali e al Nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli nelle carrozzerie di San Pietro nel novarese. Durante le verifiche sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 40.000 euro. Le ispezioni hanno coinvolto due attività commerciali della zona.

Durante l'operazione sono state identificate 14 persone e controllati 65 veicoli, 10 dei quali risultati privi di targa. Dalle ispezioni, poi, sono emerse presunte violazioni penali e amministrative in materia di inquinamento e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno comportato, nei confronti dei legali rappresentanti delle due attività, l'elevazione di sanzioni amministrative a vario titolo per un importo complessivo di oltre 9mila euro e ammende penali per un totale di oltre 35mila euro. Per uno degli esercizi è stata inoltre disposta la sospensione immediata dell'attività. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

