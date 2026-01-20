Rio Verde in arrivo l’isola ecologica nell’area di via Pavia

A Rio Verde, in prossimità di via Pavia, si prepara l’apertura della nuova isola ecologica. L’intervento, previsto entro pochi giorni, mira a migliorare la gestione dei rifiuti ingombranti e a favorire pratiche di raccolta più sostenibili. L’installazione rappresenta un passo importante per il miglioramento ambientale dell’area e per facilitare i cittadini nel conferimento dei materiali ingombranti.

Ardea, 20 gennbaio 2025 – È ormai questione di giorni per l’apertura della nuova isola ecologica nella zona di Rio Verde, precisamente a ridosso di via Pavia, un’area strategica destinata a diventare un punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti ingombranti da parte dei cittadini. L’assessore all’Ambiente e vicesindaco, Lucia Anna Estero, sta seguendo in prima persona le ultime fasi dell’iter, con l’obiettivo di ufficializzare a breve l’apertura della struttura attraverso un’inaugurazione pubblica. Fin dall’inizio, l’assessore ha coordinato le attività legate all’installazione dei cassoni scarrabili, dei contenitori e degli elementi di arredo necessari a rendere pienamente operativa l’area.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

