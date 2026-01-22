In seguito alla chiusura del Centro di Raccolta Provvisorio di Via Pianodardine avvenuta il 23 ottobre 2025, l’ATO Rifiuti ha annunciato un investimento di un milione di euro per la realizzazione di un nuovo impianto ecologico in via Zoccolari (ex Cecchini). Questa iniziativa mira a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio comunale, garantendo servizi più efficienti e sostenibili per la comunità di Avellino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con riferimento alla chiusura del Centro di Raccolta Provvisorio di Via Pianodardine avvenuta lo scorso 23 ottobre 2025, si informa la cittadinanza che l’ ATO Rifiuti ha comunicato al Comune di Avellino la programmazione di un investimento pari a 1 milione di euro per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta in via Zoccolari (ex Cecchini). L’intervento rientra nella programmazione finanziaria approvata dalla Regione Campania nell’ambito del Programma a favore degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti, finanziato con risorse FSC 2021–2027, ed è pienamente coerente con il Piano d’Ambito dell’EDA Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Isola ecologica, un milione per il nuovo impianto cittadino

Leggi anche: Arriva il via libera per l'isola ecologica

Leggi anche: Quattrocentomila euro per l'isola ecologica

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Centro rifiuti: Sondrio fa squadra con Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna; Ambiente e innovazione. Nuove isole ecologiche e obiettivo biodigestore; Cassino: Nocione, siamo alle battute finali; San Ferdinando, affidati nuovi lavori per la riqualificazione urbana: oltre 2,2 milioni di euro per scuole, spazi pubblici e strutture comunali · ilreggino.it.

Sarnico, iniziati i lavori per la nuova isola ecologica: progetto da 1,18 milioni, servirà anche PredoreL’iter iniziato nel 2018, oltre l’80% è finanziato con fondi Pnrr: Offrirà un servizio moderno ed efficiente, senza pesare sulle casse comunali Sarnico. Sono iniziati i lavori per il nuovo Centro di ... bergamonews.it

Isola Tiberina, bonifica da quasi un milioneInevitabilmente anche l’amministrazione Spazzafumo dovrà farsi carico del serio problema della Piattaforma Ecologica di via Valtiberina a Porto d’Ascoli, dove si trovano ammassate centinaia di ... ilrestodelcarlino.it

: Il servizio di Isola Ecologica Mobile sarà presente sul territorio per agevolare il conferimento dei rifiuti differenziati per chi abita nei quartieri periferici. Consultate il calendario allegato per cono - facebook.com facebook