Irrompe di notte in casa di due anziani li picchia e li deruba | 34enne tradito dalle telecamere

Una rapina si è verificata durante le ore notturne in una abitazione di due anziani. Un uomo di 34 anni è entrato illegalmente e ha aggredito le vittime, sottraendo loro denaro e altri beni. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona hanno ripreso i momenti dell’irruzione e dell’aggressione. Le immagini sono state consegnate alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un incubo vissuto tra le mura della propria abitazione, trasformata nel cuore della notte in teatro di una violenta rapina. Nelle scorse ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Pavullo nel Frignano hanno messo fine alla libertà del presunto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Fuggono ma le telecamere li seguono, arrestati due pusherTempo di lettura: < 1 minutoA Caivano un carabiniere della locale compagnia, libero dal servizio, nota due ragazzi a bordo di una Fiat Panda nei... Dazi, tre giudici conservatori hanno tradito Trump (e due li ha nominati proprio lui)La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un colpo pesante all’agenda economica di Donald Trump dichiarando illegittimi i dazi imposti in base...