Tre giudici conservatori hanno deciso di bloccare i dazi imposti da Trump, tra cui due nominati direttamente da lui. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che tali dazi violano le leggi commerciali, influenzando le strategie di politica economica dell’ex presidente. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulle misure protezionistiche adottate negli ultimi anni. La sentenza potrebbe avere ripercussioni sulle future politiche commerciali statunitensi.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un colpo pesante all’agenda economica di Donald Trump dichiarando illegittimi i dazi imposti in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Con una maggioranza di 6-3, i giudici hanno stabilito che il potere di introdurre tariffe commerciali spetta al Congresso e non può essere esteso in modo così ampio dall’esecutivo attraverso la leva dell’emergenza nazionale. La decisione ha un forte peso politico perché tra i sei giudici della maggioranza figurano tre nomi considerati espressione dell’area conservatrice e repubblicana: John G. Roberts Jr.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dazi, tre giudici conservatori hanno tradito Trump (e due li ha nominati proprio lui)

Leggi anche: Dazi, chi sono i tre giudici conservatori che hanno tradito Trump (due li ha nominati lui)

Leggi anche: Dazi, chi sono i tre giudici repubblicani che hanno tradito Trump (due li ha nominati lui)

I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.