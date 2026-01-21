Fuggono ma le telecamere li seguono arrestati due pusher

A Caivano, due giovani a bordo di una Fiat Panda sono stati arrestati dopo aver tentato di fuggire. Un carabiniere libero dal servizio, che si trovava nelle vicinanze, li ha notati e ha seguito le loro mosse grazie alle telecamere di videosorveglianza. L’intervento rapido ha permesso di bloccare i soggetti e di porre fine a un tentativo di fuga.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Caivano un carabiniere della locale compagnia, libero dal servizio, nota due ragazzi a bordo di una Fiat Panda nei pressi del Municipio. L’utilitaria accosta e si avvicina a un terzo ragazzo che sta rovistando all’interno di un cestino per i rifiuti. Gli dicono di muoversi ma poi notano il carabiniere che nonostante indossi abiti civili non passa inosservato agli occhi dei due. La Panda scappa, il terzo fugge. Nel cestino 91 grammi di cocaina. Il carabiniere allerta la centrale operativa e i militari della stazione di Caivano avviano le indagini. Vengono subito analizzate le immagini del sofisticato sistema di videosorveglianza del Comune e la Fiat Panda viene vista in “diretta” mentre corre tra le vie del centro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fuggono ma le telecamere li seguono, arrestati due pusher Caivano: Fuggono ma le telecamere li seguono. Carabinieri arrestano due pusherA Caivano, i Carabinieri hanno arrestato due pusher dopo aver seguito le attività sospette di tre giovani. Leggi anche: Rubano tre trattori e li nascondono nel bosco, ma i proprietari seguono le tracce e li ritrovano La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Abbandonano il cane davanti al rifugio e scappano. Ripresi dalla videocamera di sicurezza: Li troveremo: segnalati al Cites; Squinzano, assalto al bancomat ma la marmotta non funziona e i ladri fuggono a mani vuote; Rapina armata durante un evento Pokémon a Manhattan: tre uomini assaltano un negozio e fuggono con oltre 100 mila dollari; Fuggono dalla polizia a folle velocità su un'auto con targa francese ma si schiantano contro un furgone al casello dell'autostrada,... Fuggono ma le telecamere li seguono, arrestati due pusherA Caivano un carabiniere della locale compagnia, libero dal servizio, nota due ragazzi a bordo di una Fiat Panda nei pressi del Municipio. L'utilitaria accosta e si avvicina a un terzo ragazzo che sta ... ansa.it FUGGE DOPO AVER PROVOCATO UN INCIDENTE, IDENTIFICATI DALLE TELECAMEREAutomobilista causa incidente stradale tra le vie Ferrari e Radici, finge di parcheggiare per evitare di creare intralcio, invece si dà alla fuga senza fornire le generalità agli altri automobilisti c ... tvqui.it I ladri fuggono con i preziosi. Indagini dei Carabinieri e analisi delle telecamere facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.