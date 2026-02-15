Cinque lavoratori in nero e non solo | sospesa l’attività della discoteca

La discoteca Black Panther di Vo' Euganeo è stata chiusa definitivamente dopo un’ispezione notturna, che ha scoperto cinque lavoratori in nero e altre irregolarità. Durante i controlli, sono emerse diverse violazioni delle norme, portando alla sospensione dell’attività del locale. La scoperta ha provocato la chiusura immediata del locale, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la movida locale. Gli agenti hanno trovato anche problemi legati alla sicurezza e alla documentazione del personale.

Controlli a tappeto, irregolarità multiple e serrande abbassate. È finita con una sospensione a tempo indeterminato l'attività del Black Panther, storico locale notturno di via IV Novembre a Vo' Euganeo, dopo un'ispezione congiunta effettuata nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Gazzettino", al blitz hanno preso parte i carabinieri dei nuclei Nas e Nil, la polizia locale, i vigili del fuoco e la Guardia di finanza. Gli accertamenti hanno fatto emergere un quadro complesso: cinque lavoratori sarebbero risultati impiegati senza regolare contratto, una soglia che, secondo la normativa vigente, comporta la sospensione dell'attività quando supera il dieci per cento del personale presente.