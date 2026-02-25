Foggia sospesa attività imprenditoriale con il 100% dei lavoratori in nero

Sorpresa e sospesa una azienda con il 100% dei lavoratori ‘fantasma’. Accade a Foggia, dove nei scorsi giorni, il personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro è stato impegnato in un’attività rientrante nella vigilanza speciale nel settore degli esercizi pubblici. Durante la verifica sono state, altresì, accertate ulteriori irregolarità in materia di salute e sicurezza, tra le quali la mancata conformità dei luoghi di lavoro, e sono state comminate sanzioni per un importo di 25.900 euro. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Cinque lavoratori in nero e non solo: sospesa l’attività della discotecaLa discoteca Black Panther di Vo' Euganeo è stata chiusa definitivamente dopo un’ispezione notturna, che ha scoperto cinque lavoratori in nero e altre irregolarità.

