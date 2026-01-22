Taylor Swift entra nella ‘Songwriters Hall of Fame’ e fa la storia | è l’artista più giovane

Taylor Swift ha raggiunto un importante traguardo entrando nella Songwriters Hall of Fame, distinguendosi come l’artista donna più giovane a ricevere questo riconoscimento. La sua nomina sottolinea il ruolo di rilievo che ha assunto nel panorama musicale, confermando la sua influenza come cantautrice. Questa onorificenza rappresenta un riconoscimento della sua creatività e del contributo al mondo della musica.

Taylor Swift è entrata nella storia diventando la più giovane artista donna mai ammessa nella Songwriters Hall of Fame. Il riconoscimento arriva al termine di alcuni anni straordinari per la popstar statunitense 36enne, che lo scorso ottobre ha infranto il proprio record di vendite con l'ultimo album 'The Life of a Showgirl'.

Taylor Swift e Alanis Morissette faranno parte della Songwriters Hall of Fame 2026La Songwriters Hall of Fame ha annunciato i riconoscimenti per il 2026, includendo artisti come Alanis Morissette e Taylor Swift tra i selezionati.

Riconoscimento postumo per Donna Summer: è stata inserita nella Songwriters Hall of FameDonna Summer, regina della disco music, è stata inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame durante una cerimonia intima a West Hollywood il 15 dicembre.

