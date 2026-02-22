Kombouaré in pole position per la panchina del Paris FC

Kombouaré potrebbe diventare il nuovo allenatore del Paris FC, dopo che la società ha deciso di cambiare guida tecnica a causa dei risultati recenti. La squadra ha perso le ultime partite, spingendo i dirigenti a cercare una svolta. Le trattative sono in fase avanzata e si attendono sviluppi nelle prossime ore. La scelta mira a rafforzare il reparto offensivo e migliorare le prestazioni complessive della squadra.

Si profilano novità significative sul fronte tecnico del Paris FC, con l'indicazione di una possibile sostituzione in panchina e la definizione della gestione della squadra nelle settimane a venire. Le indiscrezioni indicano Antoine Kombouaré come principale candidato per guidare la squadra, in attesa di un annuncio ufficiale che giungerà una volta chiarita la posizione di Stéphane Gilli. Secondo fonti vicine al club, Kombouaré sarebbe pronto a prendere le redini tecniche della squadra. L'ex allenatore di PSG e Nantes sarebbe ormai vicino a un accordo formale, con l'ufficialità condizionata dalla risoluzione della situazione dell'attuale tecnico.