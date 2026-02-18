L’inviato degli Stati Uniti Witkoff ha dichiarato di aver fatto “significativi progressi” nei colloqui con la Russia a Ginevra, dopo sei ore di discussioni intense. La diplomazia americana ha lavorato tutto il giorno per trovare un accordo, mentre i bombardamenti russi sull’Ucraina sono ripresi durante la notte. Questa mattina, i negoziati sono ripresi con l’obiettivo di trovare una soluzione duratura.

Sei ore di colloqui “molto tesi” mediati dagli Stati Uniti in Svizzera, una pausa notturna accompagnata da nuovi bombardamenti della Russia sull’Ucraina e oggi la ripresa delle trattative. Malgrado l’ottimismo mostrato oggi sui social dall’inviato della Casa bianca Steve Witkoff, che ha parlato di “significativi progressi” tra Kiev e il Cremlino, i negoziati cominciati ieri a Ginevra per porre fine al conflitto procedono ancora a fatica, con la questione dei territori occupati da Mosca sempre sul tavolo. Dopo i due precedenti cicli di negoziati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, conclusi senza progressi sostanziali, le tre delegazioni si sono incontrate ieri a porte chiuse presso l’InterContinental Hotel della cittadina elvetica, dove erano presenti anche i “consiglieri” di Germania, Francia, Regno Unito e Italia a rappresentare la cornice diplomatica europea. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ucraina: l’inviato Usa Witkoff annuncia “significativi progressi” nei colloqui a Ginevra con la Russia. Ma i negoziati continuano

Leggi anche: Ucraina, Rubio: “Progressi nei colloqui con la Russia”. Oggi l’inviato Usa incontra Zelensky

Progressi nei colloqui trilaterali Russia-Ucraina-USA, ma la questione territoriale è ancora apertaRecenti colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e USA si sono tenuti in un contesto di progressi, ma la questione territoriale rimane aperta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.