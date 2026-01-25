Recenti colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e USA si sono tenuti in un contesto di progressi, ma la questione territoriale rimane aperta. Dopo la visita degli inviati statunitensi a Mosca, è seguito un incontro ad Abu Dhabi con le delegazioni di tutti e tre i paesi, segnando un passo importante nel dialogo internazionale. La situazione continua a evolversi, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e stabilizzare la regione.

Alla visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi ha fatto subito seguito un tavolo trilaterale ad Abu Dhabi che ha ricompreso le delegazioni di USA, Russia e pure l’Ucraina. Il piano americano. Da mesi Trump cerca di spingere il suo piano di pace in 20 punti, che nella versione originale di 28 punti aveva ricevuto parecchie critiche da parte degli alleati europei di Kiev e dall’Ucraina stessa. Il motivo è che lo consideravano troppo accondiscendente verso le richieste russe. A sua volta Mosca ha rigettato le successive versioni rimaneggiate. Oggi Washington ci prova ancora. La scorsa settimana Trump ha mandato in Russia l’inviato speciale Steve Witkoff insieme a suo genero Jared Kushner per incontrare direttamente Putin. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Progressi nei colloqui trilaterali Russia-Ucraina-USA, ma la questione territoriale è ancora aperta

Leggi anche: Ucraina, Rubio: “Progressi nei colloqui con la Russia”. Oggi l’inviato Usa incontra Zelensky

Leggi anche: Ucraina, Rubio: "In colloqui fra Usa e Russia fatti alcuni progressi"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guerra in Ucraina, Travaglio: Putin non è Netanyahu, sta vincendo non si fermerà

Argomenti discussi: Ucraina, Zelensky: Colloqui ad Abu Dhabi costruttivi. Usa: nuovo round 1 febbraio; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari; È il giorno dell'incontro trilaterale fra Ucraina, Russia e Usa; TRA EMIRATI E DAVOS, I COLLOQUI SULL’UCRAINA.

Conclusi i colloqui ad Abu Dhabi: positivi secondo ucraini e russi, ma trapelano poche informazioniSecondo il leader ucraino Zelensky sono stati discussi i parametri per mettere fine alla guerra, mentre per l'agenzia di stampa russa Tass, sono stati raggiunti dei risultati e i colloqui ad Abu Dha ... msn.com

Il trilaterale Ucraina-Russia-Usa negli Emirati per porre fine alla guerra, Zelensky: Colloqui costruttiviResta il nodo dei territori orientali dell'Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi, ma le trattative vanno avanti ... today.it

«Negoziati costruttivi». E la Russia continua a bombardare l’Ucraina. Secondo indiscrezioni di alti papaveri statunitensi, «visti i recenti progressi nei colloqui» negli Emirati, l’incontro Putin-Zelensky non è lontano. Ma se, dalla stanza dei bottoni, non filtra qu - facebook.com facebook

Nel pomeriggio il presidente ucraino parlerà al Forum. “Progressi nei colloqui di pace”, afferma l’inviato USA Witkoff #Nazionale x.com