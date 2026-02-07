Trump annuncia nuove sanzioni contro il traffico di petrolio dell’Iran e invita gli americani a lasciare il Paese

Trump ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran, concentrandosi sul traffico di petrolio. Contestualmente, ha invitato gli americani a lasciare il Paese. La prima tornata di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Oman si è conclusa, anche se ufficialmente si tratta di un “per ora”. I dettagli restano pochi, ma si parla già di un nuovo incontro nelle prossime settimane.

Si è conclusa la prima tornata di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti in Oman. La tv di Stato iraniana precisa che sono terminati "per ora", senza aggiungere dettagli, mentre il sito di notizie americano Axios, citando una fonte informata, conferma la fine dei colloqui, aggiungendo che un altro round negoziale si terrà nei prossimi giorni. Intanto, Trump ha annunciato nuove sanzioni contro il petrolio dell'Iran e la sua "flotta ombra". "Il dipartimento di Stato sanziona 15 entità, due individui e 14 navi della flotta ombra coinvolte nel commercio illecito di petrolio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniano'", si legge in una nota del portavoce.

