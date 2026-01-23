Ucraina al via ad Abu Dhabi i trilaterali per la pace Zelensky batte cassa alla Ue e Bruxelles risponde | un maxi-piano da 800 miliardi

A Abu Dhabi sono iniziati i primi colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina dall’inizio del conflitto nel 2022. L'incontro rappresenta un passo importante nel tentativo di avviare un dialogo di pace, mentre Zelensky sollecita il sostegno dell’Unione Europea, che propone un maxi-piano da 800 miliardi di euro per la ricostruzione e la stabilità nella regione.

Sono iniziati ieri ad Abu Dhabi quelli che potrebbero essere i primi colloqui trilaterali diretti tra Usa, Russia e Ucraina dall’inizio della guerra nel 2022. Alla due giorni di incontri parteciperanno oltre gli emissari di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner (che giovedì avevano incontrato Vladimir Putin ), per l’Ucraina, l’ex ministro Rustem Umerov e il capo di stato maggiore Andrii Hnatov, mentre per la Russia, l’inviato speciale Kirill Dmitriev e il capo dell’intelligence militare Igor Kostyukov. La chiave di volta è il ritiro di Kiev dal Donbass. Al centro dei negoziati la questione territoriale che rimane il punto critico: la Russia chiede all’Ucraina di cedere il 20% che ancora controlla della regione orientale di Donetsk e quindi abbandonare tutto il Donbass, come ribadito ieri dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, richiesta che Volodymyr Zelensky si rifiuta di accettare, nonostante le pressioni del presidente Usa, Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

