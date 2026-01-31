Questa mattina ad Abu Dhabi sono ripresi i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina. Le discussioni sono andate avanti, ma ancora non si vede una svolta per un accordo di pace. Le parti si sono incontrate di nuovo, sperando di trovare un’intesa, ma l’obiettivo resta lontano.

Roma, 1 febbraio 2026 – Ad Abu Dhabi riprendono i colloqui fra le delegazioni americana, russa e ucraina. Ma se l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, dopo aver parlato oggi con l’omologo di Mosca, Kirill Dmitriev e si è detto ‘incoraggiato’, per altri la strada è ancora lunga. "La Russia sta lavorando per garantire la pace in Ucraina ed è grata per la leadership del presidente degli Stati Uniti nel cercare una pace duratura e duratura", ha spiegato Witkoff ai giornalisti. Ma potrebbe essere troppo ottimista. L’accordo è ancora lontano, sui negoziati pensa l’ombra di una possibile operazione in Iran e soprattutto Mosca continua a fare quello che vuole, a partire dall’ignorare la richiesta del presidente Trump, che due giorni fa aveva chiesto di non bombardare le città ucraine, in particolare Kiev, per una settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina: riprendono i colloqui ad Abu Dhabi, ma l’accordo per la pace è ancora lontano

