Iran nave cinese attraversa Hormuz e sfida il blocco di Trump Oggi primi colloqui Israele-Libano
Una nave cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, mentre oggi si svolgono i primi colloqui tra Israele e Libano. La tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele si concentra su questa importante via di passaggio, considerata strategica per il traffico petrolifero mondiale. La situazione rimane al centro delle attenzioni internazionali, in un momento di crescente instabilità nella regione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Petrolio e strategia: il nodo dello Stretto di Hormuz. La crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele si concentra oggi, martedì 14 aprile, su un punto cruciale per l’economia globale: lo Stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. Dopo l’entrata in vigore del blocco navale disposto dal presidente americano Donald Trump, una petroliera cinese, la Rich Starry, è riuscita comunque a transitare nella zona. L’episodio emerge dai dati forniti da MarineTraffic, LSEG e Kpler. La nave e la società proprietaria, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, risultano sanzionate dagli Stati Uniti per i rapporti commerciali con l’Iran, elemento che aggiunge ulteriore tensione allo scenario internazionale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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