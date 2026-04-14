Iran nave cinese attraversa Hormuz e sfida il blocco di Trump Oggi primi colloqui Israele-Libano

Una nave cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, mentre oggi si svolgono i primi colloqui tra Israele e Libano. La tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele si concentra su questa importante via di passaggio, considerata strategica per il traffico petrolifero mondiale. La situazione rimane al centro delle attenzioni internazionali, in un momento di crescente instabilità nella regione.