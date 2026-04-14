Iran nave cinese attravera Hormuz e sfida il blocco di Trump Oggi primi colloqui Israele-Libano – Diretta
Oggi, nello Stretto di Hormuz, una nave cinese attraversa la zona, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Contestualmente, sono in corso i primi colloqui tra Israele e Libano, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due Paesi. La regione resta al centro di tensioni legate alle attività militari e alle dinamiche geopolitiche che coinvolgono Iran, Stati Uniti e Israele.
(Adnkronos) – Il fronte della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si concentra oggi, martedì 14 aprile, sullo Stretto di Hormuz, snodo chiave per il traffico mondiale di petrolio. Dopo che è entrato in vigore il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump, una petroliera cinese, la Rich Starry, è comunque riuscita ad.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Iran, la guerra in diretta: oggi i colloqui Israele-Libano. Nave cinese sfida il blocco di Hormuz. Trump: “Teheran vuole fare un accordo”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: oggi via ai colloqui Israele-Libano per un cessate il fuoco.
Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.
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Libano, Tajani critica i raid. Israele convoca l’ambasciatore x.com