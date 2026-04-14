Iran nave cinese attravera Hormuz e sfida il blocco di Trump Oggi primi colloqui Israele-Libano – Diretta

Oggi, nello Stretto di Hormuz, una nave cinese attraversa la zona, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Contestualmente, sono in corso i primi colloqui tra Israele e Libano, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due Paesi. La regione resta al centro di tensioni legate alle attività militari e alle dinamiche geopolitiche che coinvolgono Iran, Stati Uniti e Israele.