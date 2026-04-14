Nella regione del Golfo Persico, si intensificano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Dopo il blocco navale imposto dall’amministrazione precedente, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz, provocando una risposta di Pechino che ha definito l’azione come una mossa pericolosa e irresponsabile. La questione si inserisce in un quadro di scontri diplomatici e militari tra le potenze coinvolte nella zona.

Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Dopo il blocco navale voluto da Trump su Hormuz, Pechino sfida Washington con il passaggio di una petroliera. Intanto il Pakistan non molla la presa sui negoziati che a quanto pare vanno avanti. Qui di seguito la cronaca della giornata Trump: "Nei prossimi due giorni potrebbe accadere qualcosa a Islamabad" Nei prossimi due giorni in Pakistan "potrebbe accadere qualcosa" riguardo ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Lo ha detto Donald Trump parlando con l'inviato del New York Post a Islamabad. "Dovreste restare lì, davvero, perché potrebbe accadere qualcosa nei prossimi due giorni, e siamo più propensi ad andare in quella direzione", ha detto il presidente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

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L'esito negativo del primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran riporta il conflitto pericolosamente vicino a una nuova escalation. I nodi irrisolti restano molti, ma è lo Stretto di Hormuz a confermarsi il vero baricentro delle tensioni: ancora di fatto sotto il controllo - facebook.com facebook

Ormai l'Iran va oltre la vittoria nella guerra del trollaggio passa allo smascheramento del trumpismo x.com