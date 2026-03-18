iran la giornata di guerra teheran impiccato un cittadino svedese hormuz la mossa di trump

Il 18 marzo, in Iran, un cittadino svedese è stato impiccato, mentre a Hormuz, si registra un'azione di Trump. La giornata si apre con una rappresaglia iraniana contro Israele, con due morti a Tel Aviv e la distruzione di una stazione. La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran resta alta, con eventi che si susseguono in diverse località.

Ancora in corso la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. La giornata di mercoledì 18 marzo si apre con una rappresaglia iraniana contro Israele: due persone sono morte e una stazione è stata distrutta a Tel Aviv, dove sono state attivate le sirene d’allarme. Sirene hanno risuonato anche a Gerusalemme e nelle regioni centrali. Di seguito la cronaca della giornata: Pasdaran minacciano siti petrolchimici in Arabia, Qatar ed Emirati Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno emesso un avviso di evacuazione per gli impianti petrolchimici in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali citati da Iran International. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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