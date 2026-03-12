L’Iran ha aperto lo Stretto di Hormuz per le navi cinesi e indiane, mentre lo ha mantenuto chiuso per quelle statunitensi. Questa scelta si inserisce in una strategia di guerra economica e informativa, volta a ridurre la pressione internazionale sull’area. Durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele, l’Iran ha adottato un comportamento selettivo, senza chiudere definitivamente il passaggio.

Un’operazione di guerra economica e informativa volta ad alleggerire la pressione in una sfida esistenziale: l’ Iran non ha chiuso definitivamente lo Stretto di Hormuz, ma lo ha fatto selettivamente nel corso degli attacchi di Stati Uniti e Israele. Il risultato? Per ora, uno scacco strategico per Tel Aviv e, soprattutto, Washington. Gli Usa possono colpire e danneggiare pesantemente il naviglio iraniano ma ad oggi non hanno alcun piano per aprire la stretta via d’acqua che separa Iran e Emirati Arabi Uniti e rappresenta una giugulare decisiva per i flussi energetici globali. L’Iran controlla ancora Hormuz. Giovedì 12 marzo il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright ha ammesso che le forze armate Usa “ non sono ancora pronte ” a scortare le navi nello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Hormuz aperto per Cina e India, chiuso per gli Usa: lo mossa dell’Iran e uno scacco per Trump

