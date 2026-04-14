In una visita ufficiale a Pechino, il presidente cinese ha incontrato il principe emiratino e il primo ministro spagnolo. L'incontro ha visto la presentazione di un piano in quattro punti, con l'obiettivo dichiarato di prevenire il ritorno alla legge della giungla nel mondo. Le discussioni si sono concentrate sulla promozione di pace e stabilità attraverso una più stretta cooperazione tra i paesi coinvolti.

Il presidente cinese Xi Jinping riceve a Pechino il principe emiratino e il primo ministro spagnolo. L'obiettivo è promuovere pace e stabilità rafforzando la cooperazione. Intanto il Pakistan propone di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran Il conflitto inIrane lachiusura delloStretto di Hormuzcontinuano ad accrescere la tensione internazionale. InCinal’impatto economico si fa sempre più significativo e il presidente cineseXi Jinpingcorre ai ripari. Durante un incontro aPechino, al fine di promuovere pace e stabilità in Medio Oriente ed evitare che “il mondo torni alla legge della giungla“, ha presentato unaproposta in quattro punti a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, il piano in 4 punti della Cina: ‘Evitiamo che il mondo torni alla legge della giungla’

Iran, piano della Cina per la pace: i 4 punti di Xi consegnati ad Abu Dhabi(Adnkronos) – La Cina entra in campo con un piano in quattro punti per la pace e la stabilità del Medio Oriente.

Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scrittoUna parte consistente della riforma della giustizia sottoposta al referendum del prossimo 22 e 23 marzo non è scritta nella Costituzione, ma affidata...

Polemica per le parole di Adolfo Urso sui negoziati Usa-Iran. "Purtroppo a Islamabad è mancato il vino e questo fa riflettere - ha detto il ministro del made in Italy -. Una volta gli accordi di pace si siglavano intorno a una tavola imbandita. Il fondamentalismo isla - facebook.com facebook

L'Onu elegge l’Iran nell’organo che detta la linea su diritti, disarmo e prevenzione del terrorismo. Di @giuliomeotti x.com