La riforma della giustizia che sarà sottoposta a referendum il 22 e 23 marzo presenta ancora molte incognite, poiché gran parte delle sue disposizioni non sono state definite nella legge costituzionale. Attualmente, infatti, la normativa si basa su decreti attuativi e sulla legge ordinaria, che al momento non sono ancora stati resi pubblici o approvati. La mancanza di dettagli rende difficile prevedere l’effettiva portata delle modifiche.

Una parte consistente della riforma della giustizia sottoposta al referendum del prossimo 22 e 23 marzo non è scritta nella Costituzione, ma affidata ai decreti attuativi e alla legge ordinaria che nessuno oggi può ancora conoscere. Non è noto prima di tutto il numero dei magistrati che comporranno il Csm requirente (quello dei pm) né quello dei magistrati che comporranno il Csm giudicante (quello dei gjudici). Sarà la legge ordinaria a stabilirlo. Non è noto come potranno essere composti i collegi di primo grado e di appello dell’Alta Corte cui sono affidati i giudizi disciplinari dei magistrati. Non è noto nemmeno se e come verrà disciplinato un eventuale terzo grado di giudizio per quei provvedimenti disciplinari davanti alla Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Open.online

La riforma della Giustizia non è né di destra né di sinistra, ma di semplice buonsenso.

Questa riforma non inciderà nella vita dei cittadini e non migliorerà la giustizia: Ficarra e Picone votano NO al Referendum sulla Giustizia – VIDEOI due attori spiegano i motivi del loro NO al referendum: Questa riforma non inciderà nella vita dei cittadini e non migliorerà la giustizia ... ilfattoquotidiano.it

Guida al referendum sulla giustiziaQuando e come si vota al referendum, e quali sono i principali cambiamenti previsti dalla riforma della magistratura Leggi ... internazionale.it

Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto x.com

Gratteri spiega a Otto e Mezzo il motivo del suo cambio di idea sul sorteggio dei magistrati, definendo il sistema delineato dalla riforma “una mezza truffa”. #Ottoemezzo #LilliGruber #Referendumgiustizia #Gratteri #Sorteggiomagistrati - facebook.com facebook