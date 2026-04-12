L’Unione Europea si prepara a valutare una possibile sospensione del patto di stabilità in risposta alla crisi nello stretto di Hormuz, simile a quanto avvenuto durante la pandemia. Sono due gli incontri principali previsti nelle prossime settimane, durante i quali si discuterà delle misure da adottare per affrontare la situazione. Le decisioni dipenderanno dalle valutazioni dei leader europei e dalle esigenze di stabilità economica e sicurezza.

Hormuz come la pandemia e Bruxelles prepara le contromisure. Sono due gli appuntamenti cruciali per i destini economici dei Paesi membri, il Congresso economico europeo di Katowice che si terrà dal 22 al 24 aprile e il vertice a Cipro del 24 e 25, da cui si capirà davvero la risposta continentale alla crisi energetica in Medio Oriente che sta impattando su famiglie e imprese. Di fatto la commissione ha deciso di varare un piano ad hoc per dare più margini di manovra ai Paesi membri che potranno spendere senza patemi d’animo per sostenere famiglie e imprese, così come chiesto tre giorni fa dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in Parlamento a proposito del patto di stabilità, trovando appoggi nelle parole del vicepresidente della Commissione Stephane Séjourné.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ue apre alla sospensione del patto di stabilità per la crisi a Hormuz?

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