usa iran ecco il nuovo round di colloqui ma trump alza notevolmente la minaccia

Gli Stati Uniti e l'Iran si preparano a incontrarsi di nuovo a Ginevra per discutere il nucleare, ma Donald Trump alza la tensione con nuove minacce. Il presidente americano ha dichiarato che potrebbe rispondere con forza se l’Iran dovesse compiere mosse provocatorie durante i colloqui. La riunione vede coinvolti personaggi noti: nella delegazione statunitense ci sono Jared Kushner, genero dell’ex presidente Trump, e Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, mentre Teheran schiera il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Gli incontri arrivano in un momento di grande incertezza tra le due nazioni.

Gli Stati Uniti e l'Iran terranno un nuovo round di colloqui sul nucleare a Ginevra. È quanto riporta Axios citando un funzionario Usa e tre fonti informate, secondo cui della delegazione Usa faranno parte il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, mentre la delegazione iraniana dovrebbe essere guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. È prevista anche la partecipazione del ministro degli Esteri dell'Oman Badr al-Busaidi, che sta mediando fra le parti. A Ginevra sempre martedì dovrebbero tenersi colloqui trilaterali Usa-Russia-Kiev sull'Ucraina: secondo quanto annunciato ieri dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, e poi confermato da Kiev, il nuovo round si terrà appunto nella città svizzera il 17 e 18 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La giornata si apre con una notizia che scuote la diplomazia internazionale.

