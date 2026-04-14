Iran Confcommercio | La guerra ferma la crescita del Pil italiano

Secondo un’analisi recente, la guerra in Iran sta influenzando la crescita del Prodotto Interno Lordo italiano, che fino a quel momento aveva mostrato segnali di rallentamento. Il conflitto ha determinato una flessione nella domanda di beni e servizi, contribuendo a un quadro economico più statico rispetto alle previsioni precedenti. La situazione internazionale legata alla guerra ha avuto ripercussioni anche sui mercati e sui prezzi, con effetti diretti sull’economia nazionale.

L’analisi mette in evidenza gli impatti e le conseguenze del conflitto, lo scenario peggiore potrebbe costare quasi 1.000 euro di potere d’acquisto a famiglia nel biennio 2026-2027. La Confederazione presenta nuovo logo e denominazione. La guerra all’Iran ferma la, sia pur debole, crescita del Pil del nostro Paese. L’analisi di Confcommercio disegna un quadro ampio dell’economia italiana: “Debole da decenni per cause strutturali, mostrava segnali positivi prima del conflitto, con un’inflazione contenuta all’1,5%, consumi e Pil in moderata crescita. Torna ora sotto pressione per l’escalation geopolitica e la crisi energetica dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz“.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Confcommercio: “La guerra ferma la crescita del Pil italiano” Leggi anche: Iran, le preoccupazioni di Confindustria: “La guerra mette a rischio la crescita del Pil” Bankitalia taglia le stime sul Pil, crescita zero con la guerra in IranLa guerra in Medio Oriente potrebbe costare all’Italia molto più di quanto si pensi.