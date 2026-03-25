Iran le preoccupazioni di Confindustria | La guerra mette a rischio la crescita del Pil

Confindustria ha espresso preoccupazioni riguardo agli effetti della guerra in Iran sulla crescita del Prodotto Interno Lordo in Italia. L'associazione ha sottolineato come il conflitto possa influire sull'economia nazionale e ha rivolto un appello alle forze politiche di maggioranza e opposizione, richiedendo un impegno condiviso sia a livello italiano che europeo.

La guerra in Iran mette a r ischio la crescita del Pil in Italia. E’ questo il cuore delle preoccupazioni espresse da Confindustria che – lanciando un appello rivolto alle forze di maggioranza e opposizione – parla di “responsabilità politica condivisa in Italia come in Europa”. Il punto è la necessità di predisporre misure per fronteggiare le ricadute sulla crescita di un eventuale protrarsi del conflitto fino all’estate, o peggio, fino alla fine dell’anno. Serve “fare presto – osserva il presidente Emanuele Orsini – preparare misure incisive e forti”, come l’ Eurobond o il mercato unico dell’energia. Il vicepremier e ministro degli Affari... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, le preoccupazioni di Confindustria: “La guerra mette a rischio la crescita del Pil” Articoli correlati Confindustria riduce le previsioni: crescita limitata al +0,5% nel 2026 se la guerra in Iran si fermaABBONATI A DAYITALIANEWS Tre scenari economici legati alla durata del conflitto Il Centro Studi di Confindustria ha rivisto al ribasso le stime di... La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentareNon è ancora certo che la Banca centrale europea decida di alzare i tassi d'interesse, quest'anno, a seguito della guerra in Iran. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran le preoccupazioni di Confindustria... Temi più discussi: A rischio il 10% dei flussi: le preoccupazioni del turismo per la guerra in Iran; Donne in Iran, diritti digitali e libertà umane; Iran. Aggressione militare israelo-americana contro l’Iran: una prospettiva da Teheran; Zelensky, domani l'intervista esclusiva con il Corriere. Le preoccupazioni per la guerra in Iran, i piani di Mosca: Non possiamo cedere. Riapertura Hormuz e smantellamento delle capacità nucleari: il piano Usa. L’Iran chiede di mantenere il programma missilisticoSmantellamento delle capacità nucleari esistenti che sono già state accumulate, un impegno da parte dell’Iran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari, nessun materiale arricchito sul suolo i ... ilfattoquotidiano.it Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranUn giornalista della France Presse ha visto del fumo nero levarsi sul complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo ... tg24.sky.it L’Iran ha oltre 440 chili di uranio arricchito al 60%, ma trasformarli in una vera arma nucleare è un percorso molto più lungo e complesso di quanto sembri. Il punto cieco, oggi, è un altro: dopo gli attacchi del 2025 nessuno sa con certezza dove siano finite que - facebook.com facebook A Trump serve un “Julani d'Iran”, ma l'umore a Teheran è di sfida. Servirebbe un uomo forte del regime capace di negoziare senza scatenare una resa dei conti interna. Di Tatiana Boutourline x.com