Iran-Usa verso nuovi colloqui dubbi a Washington su attacco | pressing su Trump

Il ripristino dei colloqui tra Stati Uniti e Iran deriva dalle tensioni accumulate sui programmi nucleari di Teheran. Washington mostra incertezza riguardo alle intenzioni di Teheran e si concentra sulla pressione esercitata su Trump per trovare un accordo. I rappresentanti dei due Paesi si incontreranno di nuovo giovedì, cercando di superare le divergenze emerse nelle ultime settimane. La questione rimane complicata e senza una soluzione immediata in vista.

(Adnkronos) – Il dialogo riprende tra mille dubbi e poche certezze. Stati Uniti e Iran tornano al tavolo giovedì per nuovi colloqui sul programma nucleare di Teheran. L'intesa rimane un obiettivo a dir poco ambizioso, sullo sfondo rimane l'ipotesi di un'azione militare americana: la macchina bellica di Donald Trump, però, non sembra al top e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, vertice Trump-Netanyahu: pressing su Teheran e flotta Usa verso il GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si sono incontrati ieri a Washington per discutere della crescente tensione con l’Iran, concentrandosi sul suo programma nucleare e sulle attività militari nella regione.

Iran-Usa, venerdì i colloqui: il vantaggio di Trump, i dubbi su Khamenei, l’apertura di TeheranVenerdì si terranno nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di avvicinare le posizioni sul nucleare.

Iran, Alessia Melcangi: Ecco come potrebbe avvenire un attacco USA

Iran, altro che attacco soft degli Usa: Trump sta valutando di rovesciare il regime. Il piano anti-KhameneiSe la diplomazia dovesse fallire con l'Iran, il presidente americano Donald Trump ha pronta una tabella di marcia: prima un raid mirato e poi, ... affaritaliani.it

L'sms anonimo in Iran: Trump è un uomo d'azione, vedreteTra messaggi misteriosi e nuovi segnali di escalation Teheran avverte: Nessun attacco è limitato. Washington riduce il personale a Beirut mentre la portaerei Ford naviga verso Israele. Giovedì 26 fe ... today.it

#Tg2000 - #Iran- #Usa, a #Ginevra i colloqui per scongiurare l’attacco americano #23febbraio #Tv2000 #Trump #Teheran #EU @tg2000it x.com

#TG2000 - A Ginevra la diplomazia tenta il tutto per tutto per scongiurare un attacco statunitense all’Iran. #23febbraio #Iran #Ginevra #USA #MedioOriente #Trump #Teheran #USA #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Mohammadi #Esteri #NEWS #TV2000 - facebook.com facebook