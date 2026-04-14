Nel panorama politico del centrosinistra, il nome di un possibile candidato continua a suscitare discussioni, anche se alcuni esponenti mantengono un atteggiamento cauto. La vera incognita riguarda invece la selezione di una figura che possa rappresentare al meglio le diverse sfumature del fronte progressista. La scelta si concentra su più di una personalità, senza ancora una decisione definitiva, mentre le dinamiche interne restano molto vive e in evoluzione.

Quale è la personalità più affidabile e degna di fiducia nel composito campo progressista, perimetro a geometria variabile e tuttora indefinito? Insomma, chi ha più chance di battere Giorgia Meloni alle prossime politiche? Elly Schlein? Giuseppe Conte? O il jolly estratto dal mazzo al momento giusto? Un nome volteggia nell’aria e ha appena ricevuto l’autorevole endorsement del portale americano Bloomberg: Silvia Salis, sindaca di Genova, 40 anni. Bloomberg le ha dedicato una lunga intervista nella quale la indica come il personaggio giusto per sloggiare Giorgia Meloni da palazzo Chigi. A precisa domanda, Salis non si è tirata indietro: “Di fronte ad una richiesta unitaria non posso dire che non la prenderei neanche in considerazione, sarebbe una bugia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ipotesi primarie centrosinistra: Salis resta prudente, ma la vera incognita è un’altra

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