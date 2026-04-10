Silvia Salis ha dichiarato di essere disponibile a valutare una candidatura contro l’attuale presidente del consiglio alle prossime elezioni politiche del 2027. Ha aggiunto che non parteciperà alle primarie del centrosinistra, mantenendo questa posizione anche in vista di eventuali alleanze. La sua apertura arriva in un momento in cui si discute del ruolo di possibili sfidanti nel panorama politico attuale.

Silvia Salis apre alla possibilità di candidarsi alle elezioni politiche del 2027 contro Giorgia Meloni, dichiarando che “sarebbe una bugia” affermare di escluderlo. Le sue parole arrivano dopo la sconfitta referendaria del governo e mentre cresce il suo ruolo nel centrosinistra, ma la sindaca di Genova ha sempre detto di essere contraria a partecipare alle primarie. Chi sfida Giorgia Meloni? Silvia Salis apre alle elezioni politiche 2027 Il no alle primarie del centrosinistra L'ascesa di Silvia Salis Chi sfida Giorgia Meloni? In molti si aspettavano quest’ammissione da parte di Silvia Salis. In un’intervista a Bloomberg, la sindaca non esclude una possibile candidatura contro Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 2027, sottolineando però la necessità per il centrosinistra di un progetto unitario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Silvia Salis apre a una candidatura contro Giorgia Meloni ma resta il suo no alle primarie del centrosinistra

Primarie centrosinistra, da Schlein e Conte a Ruffini e Salis: chi sarebbe il favorito contro Giorgia MeloniLa vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia ha scosso il governo e la maggioranza di centrodestra e riavviato il dibattito...

Silvia Salis dice no alle primarie ma: "Io anti-Meloni? Se me lo chiedono sì""Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione.

Temi più discussi: Silvia Salis: Con me la musica è cambiata, non sono la sindaca del porto; Durante la commissione comunale dedicata al futuro restyling della stadio di Genova è intervenuto il sindaco di Genova Silvia Salis promettendo che dentro l’impianto non ci sarà alcun centro commerciale ma solo negozi tematici legati allo sport e un centro m; Blog | Cara sindaca Salis, la prego, non vada a Roma: ha tutto da guadagnare (e noi con lei) restando a Genova; Centopiazze, domani a Brescia la sindaca di Genova Silvia Salis.

Salis apre all’ipotesi di essere la candidata anti-Meloni: Se me lo chiedessero lo valutereiSilvia Salis non esclude un futuro impegno politico nazionale e, per la prima volta, lascia aperta la possibilità di una candidatura in alternativa alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. globalist.it

Silvia Salis: Io anti-Meloni? Se lo chiedessero...Bloomberg dedica alla sindaca di Genova un lungo servizio descrivendola come il volto nuovo italiano e possibile antagonista alle urne ... huffingtonpost.it

"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo serv - facebook.com facebook

Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. In un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei in considerazione”. x.com