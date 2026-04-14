Apple continua a pianificare il lancio del suo primo smartphone pieghevole, chiamato iPhone Fold, previsto per il 2026. Nonostante alcune difficoltà nei test tecnici e problemi nella catena di montaggio, la società sembra intenzionata a rispettare la data stabilita. Al momento, non ci sono state variazioni nei piani ufficiali riguardo alla presentazione o alla produzione del dispositivo.

Il debutto del primo smartphone pieghevole di Apple, l’iPhone Fold, punta a restare blindato nel calendario del 2026 nonostante alcune frizioni nella catena di montaggio. Le indiscrezioni suggeriscono che, sebbene la produzione su larga scala abbia subito un rallentamento di uno o due mesi, il piano per la presentazione ufficiale e l’arrivo nei punti vendita non subirà scossoni, mantenendo la tabella di marcia originaria. Tra test ingegneristici e gestione dei margini produttivi. La strategia di Cupertino sembra basarsi su una gestione estremamente cauta delle tempistiche, studiata per assorbire eventuali intoppi tecnici senza dover comunicare rinvii ai fornitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone pieghevole: Apple tiene i piani nonostante i test tecnici

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