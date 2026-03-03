Apple sta lavorando a un nuovo modello di iPhone pieghevole, con l’obiettivo di rendere la piega praticamente invisibile. Secondo fonti provenienti dalla Cina, una linea di produzione avrebbe già ricevuto gli ordini per i pannelli dello smartphone. Si attende una presentazione ufficiale e l’eventuale messa in vendita del dispositivo nei prossimi mesi.

Il primo iPhone pieghevole sta prendendo forma, e stavolta non si tratta solo di voci di corridoio. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina, una linea produttiva avrebbe già ricevuto gli ordini dei pannelli destinati al dispositivo che Apple sta sviluppando da anni. Il progetto sembra più avanzato del previsto, con tempistiche che puntano dritte verso un lancio in autunno 2026, in contemporanea con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Ma la vera notizia riguarda le specifiche tecniche che Cupertino avrebbe imposto ai fornitori. La crease, ovvero quella piega visibile che caratterizza praticamente tutti gli smartphone foldable attualmente sul mercato, dovrebbe essere ridotta a parametri mai visti prima: inferiore a 0,15 millimetri di profondità, con un angolo minore di 2,5 gradi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - iPhone Fold, Apple vuole rendere la piega invisibile: quando potrebbe essere disponibile sul mercato

Apple punta a rendere iphone irrinunciabile con dispositivi indossabili android deve essere prontol’aggiornamento tecnologico di apple si concentra sull’integrazione di dispositivi alimentati dall’intelligenza artificiale con funzioni avanzate di...

L'iPhone 18 potrebbe essere il primo pieghevole della storia AppleL’attesa per il nuovo iPhone 18 è già alle stelle e, mai come quest'anno, rischia di essere ripagata da una lineup scoppiettante.

Altri aggiornamenti su iPhone Fold, Apple vuole rendere la...

Temi più discussi: iPhone foldable, la piega sarà davvero invisibile? Un leak anticipa le misure; Apple e la sfida del pieghevole perfetto: iPhone Fold potrebbe avere una piega praticamente invisibile; iPhone 18 ha una novità a sorpresa. È la prima volta nella storia; iPhone pieghevole, tutto procede secondo i piani: ecco quando dovrebbe arrivare.

Apple valuta con prudenza l’iPhone Flip ma spinge sul primo FoldiPhone Fold in arrivo: cosa cambia con il primo pieghevole Apple Il primo iPhone pieghevole è atteso dagli analisti tra settembre 2026 e il 2027, con ... assodigitale.it

Apple vuole un iPhone Fold rivoluzionarioApple sta sperimentando un nuovo vetro ultra-sottile per il primo iPhone pieghevole, con l’obiettivo di eliminare la piega sul display. Apple continua a lavorare sul suo primo iPhone pieghevole e, a ... iphoneitalia.com

Sì, arriverà anche un iPad Fold x.com

Legion Go Fold è la console portatile con lo schermo pieghevole #lenovo #mwc #mwc2026 - facebook.com facebook