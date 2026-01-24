Sole mare eAlalà | a Spazio Open la presentazione del libro postumo di Ciro R Cosenza
Il prossimo 24 gennaio, alle ore 17, presso Spazio Open in via Filippini, si terrà la presentazione del libro postumo di Ciro R. Cosenza,
In libreria da alcune settimane, Sole, mare e. Alalà, libro postumo di Ciro R. Cosenza pubblicato da Città del Sole Edizioni, verrà presentato sabato 24 gennaio, alle ore 17, presso Spazio Open, in via Filippini e in cima al tapis roulant.Sarà Mara Cosenza, figlia dell'autore, curatrice del.
