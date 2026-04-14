Il Consiglio provinciale ha approvato le linee programmatiche di mandato, con un focus sul rafforzamento del ruolo dell’ente come punto di riferimento per i Comuni. Tra gli interventi previsti, si prevedono investimenti su scuole e infrastrutture per migliorare i servizi offerti alla comunità. La visione del presidente della provincia mira a consolidare la collaborazione tra l’ente e i territori, ponendo attenzione alle esigenze di sviluppo locale.

Approvate dal Consiglio provinciale le linee programmatiche di mandato della Provincia. Al centro della visione illustrata dal presidente Francesco Limatola (nella foto) c’è il rafforzamento del ruolo dell’ente come punto di riferimento per i Comuni. "Un’area vasta come la nostra – dice Limatola – ha bisogno di politiche capaci di unire e valorizzare le differenze, recuperando coordinamento e coesione". Tra le azioni previste figurano il potenziamento della stazione unica appaltante e del Suap provinciale, oltre alla creazione di un ufficio dedicato alla progettazione per affiancare i Comuni. Rafforzato anche l’ Ufficio Europa, che sarà messo a disposizione non solo degli enti locali ma anche di associazioni, fondazioni e altri soggetti del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Investimenti su scuole e infrastrutture"

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