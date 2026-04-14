Invecchiare con la mindfulness | la scienza che regala 7 anni di vita

Venerdì 17 aprile alle 18, la libreria Lo Spazio di Pistoia in Via Curtatone e Montanara 20 ospiterà un evento dedicato alla relazione tra invecchiamento e pratiche di mindfulness. Durante l'incontro si discuterà di come queste tecniche possano influenzare la percezione del tempo e la maturità, offrendo spunti di riflessione sui benefici per la salute e il benessere nelle fasi successive della vita.

Venerdì 17 aprile, alle ore 18, la libreria Lo Spazio di Pistoia, situata in Via Curtatone e Montanara 20, ospiterà un incontro dedicato alla riflessione sul tempo e sulla maturità. Nicoletta Cinotti presenterà il suo nuovo volume intitolato La ribelle. La mindfulness e l’arte di invecchiare, pubblicato dalla casa editrice Enrico Damiani. L’evento vedrà la partecipazione di Tiziana Vivarelli e Paola Bigiarini, quest’ultima alla guida dell’Associazione I Cerchi Parlanti, che dialogheranno con l’autrice per esplorare come superare le paure legate all’avanzare degli anni. La scienza contro lo stigma della vecchiaia. Il fulcro del lavoro di Nicoletta Cinotti risiede nel ribaltamento di una percezione sociale ormai radicata: quella che vede l’invecchiamento come un declino inevitabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Invecchiare con la mindfulness: la scienza che regala 7 anni di vita A che età si comincia a invecchiare? Ecco la risposta della scienzaCapire quando inizia davvero l'invecchiamento è una domanda che tutti prima o poi si fanno e che incuriosisce anche la scienza. Quali carboidrati mangiare per invecchiare meglio? Ce lo dice la scienzaI carboidrati sono stati a lungo demonizzati, considerati da eliminare dalla dieta soprattutto per chi cerca di perdere peso. Quanto costa davvero invecchiare a Monza e Brianza. Il nostro viaggio nelle Rsa del territorio. - facebook.com facebook Il cervello, lo stress cronico e la percezione alterata del tempo stanno riscrivendo il concetto stesso di invecchiamento. E l'intelligenza biologica delle zebre potrebbe aiutarci a invecchiare meglio. x.com