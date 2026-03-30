Recenti studi hanno analizzato i processi di invecchiamento osservando vari indicatori biologici e fisiologici nel corso degli anni. Le ricerche si sono concentrate su cambiamenti a livello cellulare, genetico e metabolico, evidenziando come questi fattori si modificano con il tempo. La scienza ha identificato alcune fasi critiche a partire da determinati punti di età, senza tuttavia definire un'età precisa in cui si può considerare l'inizio dell'invecchiamento.

Capire quando inizia davvero l'invecchiamento è una domanda che tutti prima o poi si fanno e che incuriosisce anche la scienza. Per anni si è pensato che il processo fosse graduale e continuo lungo tutta la vita, alcuni recenti studi hanno iniziato a circoscrivere il periodo della vita in cui inizia l'invecchiamento e una ricerca pubblicata nel 2025 sulla rivista Cell, ha identificato una fase ben precisa. Lo studio, condotto dagli scienziati dell'Accademia delle scienze cinesi, ha stabilito che il momento chiave dell'invecchiamento è intorno ai 50 anni. In particolare la ricerca si è concentrata sui cambiamenti di alcune proteine legate all'età. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A che età si comincia a invecchiare? Ecco la risposta della scienza

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