La scienza conferma che non tutti i carboidrati sono uguali. Mangiare quelli giusti può fare la differenza per invecchiare meglio. Uno studio recente indica quali scegliere per mantenere il benessere più a lungo. La differenza sta nei tipi di carboidrati che si preferiscono a tavola.

I carboidrati sono stati a lungo demonizzati, considerati da eliminare dalla dieta soprattutto per chi cerca di perdere peso. Una recente ricerca pubblicata su JAMA Network Open invita a cambiare prospettiva sostenendo come il ruolo dei carboidrati nell’invecchiamento non dipende tanto dalla loro quantità, quanto dalla loro qualità. All'interno di uno studio i ricercatori hanno seguito oltre 47.000 donne per più di trent’anni, tra il 1984 e il 2016, analizzando le loro abitudini alimentari nella mezza età e mettendole in relazione con lo stato di salute raggiunto dopo i 70 anni, includendo anche partecipanti con più di 60 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quali carboidrati mangiare per invecchiare meglio? Ce lo dice la scienza

