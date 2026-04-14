Introdotto il sistema EES ma non tutto va secondo i piani | Definito da A4E un fallimento sistematico

L’Unione europea ha avviato il 10 aprile il nuovo sistema di controllo delle frontiere chiamato EntryExit System (EES), che mira a monitorare ingressi e uscite degli utenti nell’area Schengen. Tuttavia, l’associazione di compagnie aeree ha definito il sistema un “fallimento sistematico” a causa di problemi tecnici e ritardi nell’implementazione. Nonostante gli sforzi, non tutto sta funzionando come previsto, creando disagi tra i viaggiatori e le autorità.

L’Unione europea ha introdotto il 10 aprile uno nuovo sistema di ingressiuscite in tutta l’area Schengen: l’ EntryExit System (EES). Tuttavia, il gruppo delle compagnie aeree ha chiesto alla Commissione europea di permettere la sospensione totale o parziale del sistema. Pare, infatti, che quest’ultimo abbia causato fin dal primo giorno di attuazione forti disagi. L’UE introduce il sistema EES: arrivano subito le prime difficoltà. A seguito di numerosi rinvii e preparazioni graduali necessarie il sistema biometrico, ora operativo in 29 Paesi europei, si applica a tutti i viaggiatori non Ue che entrano in uno degli Stati Schengen per soggiorni brevi (fino a 90 giorni).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Introdotto il sistema EES, ma non tutto va secondo i piani: Definito da A4E un «fallimento sistematico» Lavori all'acquedotto, tutto secondo i piani fissati da Amam ma ci vorranno altre 24 ore per la regolare distrubuzioneLa fine in anticipo dei lavori urgenti eseguiti nell’impianto di pompaggio di Fiumefreddo a Torrerossa, lungo la condotta adduttrice e in città,... Jacobelli: «Malagò presidente della FIGC con uno tra Maldini, Baggio o Del Piero ma va prima di tutto cambiato il sistema. Due competizioni da riformare. Ecco come» – ESCLUSIVA e VIDEOBernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro...