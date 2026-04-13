Lavori all' acquedotto tutto secondo i piani fissati da Amam ma ci vorranno altre 24 ore per la regolare distrubuzione

I lavori all'acquedotto sono stati completati secondo il programma stabilito dall'azienda responsabile, ma si prevede che ci vorranno ancora 24 ore prima che la distribuzione dell'acqua torni a funzionare regolarmente. I lavori urgenti nell'impianto di pompaggio di Fiumefreddo, lungo la condotta e in città, si sono conclusi in anticipo, consentendo l’arrivo dell’acqua a Montesanto già alle 21 di ieri sera.