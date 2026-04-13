Lavori all' acquedotto tutto secondo i piani fissati da Amam ma ci vorranno altre 24 ore per la regolare distrubuzione
I lavori all'acquedotto sono stati completati secondo il programma stabilito dall'azienda responsabile, ma si prevede che ci vorranno ancora 24 ore prima che la distribuzione dell'acqua torni a funzionare regolarmente. I lavori urgenti nell'impianto di pompaggio di Fiumefreddo, lungo la condotta e in città, si sono conclusi in anticipo, consentendo l’arrivo dell’acqua a Montesanto già alle 21 di ieri sera.
La fine in anticipo dei lavori urgenti eseguiti nell’impianto di pompaggio di Fiumefreddo a Torrerossa, lungo la condotta adduttrice e in città, hanno consentito l’arrivo a Montesanto dell’acqua già alle 21 di ieri. Lo annuncia Amam in una nota con cui fa un primo bilancio degli interventi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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