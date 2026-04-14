Intesa Sanpaolo primo posto nella Top Brand Reputation

Intesa Sanpaolo si colloca al primo posto nella classifica Top Brand Reputation, secondo l’analisi condotta da Reputation Manager. La classifica include oltre 200 aziende italiane e internazionali, e valuta la reputazione online di ciascuna in Italia. Al secondo e terzo posto si trovano rispettivamente Eni e UniCredit, che si posizionano subito dopo la banca. La valutazione si basa sui dati raccolti dal monitoraggio delle presenze e delle opinioni online.

Intesa Sanpaolo, Eni e UniCredit occupano le prime tre posizioni della Top Brand Reputation, la classifica elaborata da Reputation Manager che quantifica la reputazione online in Italia di oltre 200 aziende, estendendo il monitoraggio anche a numerosi brand internazionali. I dati dell’ultima edizione dell’osservatorio mostrano che i settori Finance, Energy e Media & Telco sono quelli con la più alta reputazione nel trimestre. Le prime cinque aziende classificate nel settore finanziario registrano una media di punteggio pari a 74,91 (più 3,8 per cento) su 100, il cluster dell’energia segue con 74,58 (più 8,1 per cento) e Media & Telco ottiene il bronzo con 64,93 punti su 100 (più 4,2 per cento).🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Silvio Berlusconi primo nella top manager reputation Caso di meningite nella torre Gioia 22: uffici chiusi e smart working per i dipendenti Intesa SanpaoloLa sede gruppo bancario resterà chiusa fino a domenica 29 marzo per permettere la sanificazione dei locali. Nonostante il contesto di incertezza, lo studio di Intesa Sanpaolo prevede anche per il 2026 un leggero aumento, grazie al traino del settore immobiliare e alla ripartenza attesa per la seconda metà dell’anno - facebook.com facebook #FlashAzioni #IntesaSanpaolo Il mancato raggiungimento di un accordo di pace a Islambad tra USA e Iran, pesa inevitabilmente sul sentiment dei mercati in avvio di settimana, con gli investitori che tornano a sovrappesare gli asset rifugio nei portafogli inte x.com